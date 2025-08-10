Польский депутат написал жалобу в прокуратуру.

На концерте беларуского рэпера Макса Коржа в Польше возник скандал из-за использования фанатами флага Украинской повстанческой армии.

Мероприятие состоялось в субботу, 9 августа, на Национальном стадионе в Варшаве. После выступления в сети распространили видео, на котором в толпе развеваются флаг Украины и красно-черный флаг Организации украинских националистов. Депутат польского Сейма Дариуш Матецкий назвал это "знаком преступников и палачей предков" и обратился с заявлением в Окружную прокуратуру.

Он написал в микроблоге X, что требует возбуждения уголовного дела против людей, которые демонстрировали "запрещенные" символы, сохранения записей с камер наблюдения и материалов из социальных сетей, установления и допроса организаторов концерта и служб, ответственных за безопасность, а также выдвижения обвинений в "пропаганде тоталитарных идеологий и призывах к ненависти на национальной почве".

Кроме того, в сети рассказали о шумном собрании поклонников Коржа накануне концерта - местные жители пожаловались в полицию на нарушение общественного порядка. Прибывшие правоохранители застали несколько сотен человек, которые громко слушали музыку. В общем выписали 25 штрафов, шестерых человек задержали за хранение наркотиков.

Позиция Макса Коржа по войне в Украине

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину беларуский певец открыто осудил войну и призвал к миру.

Уже летом он выпустил песню "Свой дом", в которой поет, что его поколение "всегда понимало друг друга без границ и паспортов", однако теперь это все разрушено. В песне повторяется, что прав тот, кто защищает свой дом.

Уже вскоре стало известно, что Корж отменил все запланированные концерты в Российской Федерации. Также он был уверен, что беларусы не пойдут воевать против Украины.

