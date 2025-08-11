Идея, над которой смеялись в 1970 году, теперь обеспечивает города энергией из морских глубин

Новый механизм позволяет создавать плавучие ветропарки в глубоководных районах.

Испанская компания X1 Wind запустила возле Канарских островов экспериментальную плавучую ветротурбину X30. Она уже выработала свою первую электроэнергию и передала ее через подводный кабель на оффшорную платформу, подключенную к энергосети. Об этом пишет портал Еcoticias.

Механизм турбины позволяет ей автоматически ориентироваться по направлению ветра, чтобы работать более эффективно. Она закреплена с помощью системы вертикальной швартовки Tension Leg Platform (TLP), чтобы минимизировать воздействие на морское дно. Такой подход позволяет сохранять местную экосистему, сочетать работу станции с рыболовством или морским транспортом, а также размещать оборудование там, где традиционные фиксированные турбины работать не могут.

Проект реализован в рамках европейской инициативы PivotBuoy, которую координирует X1 Wind. Они заявляют о цели сделать плавучую ветроэнергетику легче, дешевле и пригодной для масштабного использования.

Портал пишет, что идея плавучих ветротурбин возникла еще в 1970-х годах. Ее автор - инженер Уильям Э. Геронемус из Университета Массачусетса в Амгерсте. Он предлагал строительство платформ для производства чистой энергии вдали от побережья. Тогда замысел считали нереалистичным из-за высоких затрат, недостаточного уровня морских технологий и отсутствия острой потребности в возобновляемой энергетике.

"Через полвека инженеры из Барселоны вернулись к этой концепции, добавили современные технологии и международное сотрудничество - и то, что когда-то считали невозможным, наконец заработало", - говорится в статье.

Отмечается, что X1 Wind разрабатывает большие платформы мощностью 15 МВт и более. Их также планируют размещать в глубоководных районах, где ветры более постоянные и мощные. Отмечается, что этот тип решения является особенно перспективным для стран с глубокими береговыми линиями, низкой плотностью побережья и высоким ветровым потенциалом, таких как Япония, Норвегия, Бразилия и некоторые части США.

Самая длинная ветровая турбина работает в Китае

Напомним, что в прошлом году в Китае заработала ВЭС мощностью 20 МВт в море, которая является крупнейшей ветряной турбиной в мире. Турбина имеет 128-метровые лопасти и высоту 242 метра. Также добавим, что в Китае сейчас работает почти половина морских ветровых турбин в мире. При этом общая мощность его ветровых электростанций достигла 41 гигаватта.

