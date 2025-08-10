Вашингтон находится в процессе согласования времени встречи.

США работают над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина с целью завершения войны РФ против Украины.

Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News. "США находятся в процессе согласования времени, когда они смогут встретиться и обсудить завершение войны", - отметил он.

Вэнс добавил, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать открытый диалог с Украиной и Зеленским и добавил, что США стремятся к прекращению войны в Украине по текущей линии соприкосновения.

Кроме этого, вице-президент сказал, что США будут сворачивать финансирование военной помощи Украине, поскольку хотят достичь мирного урегулирования.

Встреча Зеленского и Путина

Ранее Зеленский говорил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с властителем Кремля Путиным. Он отметил, что Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. Но в Кремле дали понять, что Путин не готов к встрече с украинским президентом до конца лета.

Также в СМИ тиражировались сообщения о трехсторонней встрече Трампа, Зеленского и Путина. Но в Москве считают, что трехсторонний саммит пока маловероятен.

