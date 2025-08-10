Генсек НАТО рассказал, что Путин и Трамп будут обсуждать не только территории, но и коснутся вопроса гарантий безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что запланированная на пятницу, 15 августа на Аляске встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина станет своеобразным тестом на серьезность его намерений, пишет ABC News.

"Следующая пятница будет важной, потому что она будет посвящена проверке Путина, насколько он серьезно настроен положить конец этой ужасной войне", - сказал Рютте.

Генсек НАТО также подчеркнул, что Украина должна сама решать свое будущее.

"Что касается полномасштабных переговоров, то надеемся, что пятница станет важным шагом в этом процессе. ... Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое самостоятельно решает свое геополитическое будущее - конечно, без каких-либо ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО - не иметь ограничений по нашему присутствию на восточном фланге", - сказал политик.

По словам Рютте, Трамп хочет прекратить российскую военную агрессию против Украины. При этом, он признал, что сейчас Россия фактически контролирует часть украинских территорий.

"Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", - пояснил Рютте.

Указывается, что Трамп недавно предложил "обмен территориями" как часть потенциального мирного соглашения. Однако, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против передачи любой украинской территории, в частности восточного региона Донбасса, с целью достижения перемирия.

Также Зеленский добавил, что Киев должен присутствовать на переговорах. Кроме этого, несколько европейских стран также заявили, что мирные переговоры не должны происходить без участия Украины.

Реакция политиков на встречу Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Украина пока не способна изгнать со своих территорий россиян, однако и российские оккупанты не могут захватить новые территории. Именно поэтому, считает Грэм, мирное соглашение будет предусматривать территориальные уступки с обеих сторон. При этом, американский политик считает, что военную помощь Украине следует продолжать оказывать, потому что это будет гарантировать мир.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Он считает, что неправильно обсуждать территориальные вопросы в обход Европы и Украины. Мерц также добавил, что события на Аляске не должны остаться без последствий.

