В США считают ключевым моментом в прекращении войны РФ против Украины соглашение, которое базировалось бы на текущей линии соприкосновения.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Clash Report. "Что из этого получится? На самом деле все очень просто. Если принять во внимание текущую линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попытаемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне смогут жить, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства", - высказал мнение он.

При этом Вэнс признал, что вряд ли условия мира "сделают счастливыми" как Украину, так и РФ. Обе стороны будут недовольны таким "мирным соглашением".

"Это (условия мирного соглашения, - ред.) никого не сделает слишком счастливым. И россияне, и украинцы, вероятно, в конце концов будут недовольны", - предположил вице-президент.

Окончание войны в Украине

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина не может изгнать россиян, поэтому будет обмен территориями. При этом он настаивает на необходимости дальнейшего вооружения Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на добровольную сдачу своих земель. Как написал в своем материале шеф-редактор BILD Пауль Ронцгаймер, есть несколько планов, которые циркулируют в СМИ, согласно которым США поддержат полную передачу России Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской и Херсонской областях будет действовать перемирие по нынешней линии фронта. По факту это означает, что ВСУ должны добровольно сдать позиции оккупантам.

