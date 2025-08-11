15 человек обратились к психологам.

Ночью в воскресенье, 10 августа, в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российского авиационного удара.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожья, операцию завершили в 22:00, однако восстановительные работы коммунальных служб еще продолжаются:

"В результате происшествия пострадали 20 человек, одного из них спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций. Количество пострадавших уточняется. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам".

Обстрел Запорожья 10 августа

Как сообщал УНИАН, вечером в Запорожской областной военной администрации заявили об обстрелах автовокзала и клиники Запорожского медицинского университета.

Глава ОВА Иван Федоров заявил, что российская захватническая армия применила управляемые авиационные бомбы. Прибывшим спасателям пришлось доставать людей из-под завалов с помощью спецтехники. Также сообщалось о повреждении семи многоквартирных домов.

Как известно, во время полномасштабного вторжения Российская Федерация систематически использует авиационные удары для разрушения инфраструктуры и жилых районов украинских городов. Одним из средств такой атаки являются управляемые авиабомбы.

