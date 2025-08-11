Это удается далеко не всем.

Оптические иллюзии всегда вызывают удивление - они будто играют с нашим зрением и заставляют сомневаться в собственных глазах. А когда к заданию добавляется поиск скрытого слова, оно превращается в настоящее испытание внимательности.

Перед вами пейзаж, поверх которого сеткой рассыпали множество случайных букв. Но среди этого хаоса искусно замаскировалось слово "Африка". Это не случайно - оно здесь символическое, поэтому не дайте себя обмануть случайным совпадением букв.

Ваша задача проста только на первый взгляд: найдите это слово всего за 10 секунд. Вы можете двигать изображение и приближать его, но помните - время идет!

Видео дня

Если готовы, то начинайте прямо сейчас!

Ответ

Если вы смогли найти "Африку" достаточно быстро, то можете быть уверены в своей внимательности.

Другие головоломки

Попробуйте "закрепить" свои успехи с помощью более сложной иллюзии по поиску слова. Его спрятали на оранжевом фоне с апельсинами и лимонами, поэтому придется серьезно постараться - найти его будет не так просто.

А отвлечься от головоломок с буквами можно с помощью классического задания по поиску предмета. Вам нужно лишь найти среди цветов обычный кроссовок.

Вас также могут заинтересовать новости: