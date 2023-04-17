При этом, "Большая семерка" не смогла утвердить крайний срок отказа от угля, и сохранила возможность для дальнейших инвестиций в газ.

В воскресенье "Большая семерка" поставила перед собой новые большие коллективные цели в области развития солнечной энергетики и морских ветряных электростанций. Страны G7 согласились ускорить развитие возобновляемых источников энергии и перейти к более быстрому отказу от ископаемого топлива.

При этом, министры стран "Группы семи" не стали утверждать крайний срок отказа от угля к 2030 году, на котором настаивали Канада и другие страны-члены G7, и сохранили возможность для дальнейших инвестиций в газ, заявив, что этот сектор может помочь решить потенциальную нехватку энергии. Об этом пишет Reuters.

"В разгар беспрецедентного энергетического кризиса важно одновременно принять меры по борьбе с изменением климата и обеспечить энергетическую безопасность. Признавая, что существуют разные пути достижения нулевого уровня выбросов углерода, мы согласились с важностью достижения общей цели к 2050 году", - заявил на пресс-конференции министр промышленности Японии Ясутоши Нисимура.

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"Изначально люди думали, что действия по борьбе с изменением климата и действия по обеспечению энергетической безопасности потенциально противоречат друг другу. Но дискуссии, которые у нас были и которые отражены в коммюнике, сводятся к тому, что они на самом деле работают вместе", - сказал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

В своем коммюнике министры G7 обязались к 2030 году коллективно увеличить мощность морской ветрогенерации на 150 гигаватт, а мощность солнечной - более чем на 1 тераватт.

Участники встречи договорились ускорить "поэтапный отказ от ископаемого топлива" - сжигание ископаемого топлива без использования технологий для улавливания образующихся в результате выбросов CO2 - для достижения чистого нуля в энергетических системах не позднее 2050 года.

Что касается угля, страны договорились уделить первоочередное внимание "конкретным и своевременным шагам" по ускорению поэтапного отказа от "внутренней непрерывной выработки электроэнергии на угле" в рамках прошлогоднего обязательства по достижению по крайней мере "преимущественно" обезуглероженного энергетического сектора к 2035 году.

Канада ясно заявила, что к 2030 году следует постепенно отказаться от использования угольных электростанций, и она, вместе с Великобританией и некоторыми другими членами G7, обязались выполнить эту задачу, сообщил Reuters канадский министр Уилкинсон.

"Другие все еще пытаются понять, как они могут реализовать такой план в соответствующие сроки. Мы пытаемся найти способы (для) тех, кто больше зависит от угля, чем другие, найти технические пути, как это сделать", - сказал Уилкинсон.

Отказ от ископаемых источников энергии

Как сообщал УНИАН, министры стран G7 завершили двухдневные встречи по климату, энергетике и экологической политике в японском городе Саппоро в воскресенье, 16 апреля. Возобновляемые источники топлива и энергетическая безопасность приобрели новую актуальность после вторжения России в Украину.

Накануне в субботу, 15 апреля, министр энергетики Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что страны "Большой семерки" согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, но не смогли договориться о сроках отказа от угля. По ее словам, G-7 также призывает ускорить внедрение возобновляемых источников энергии.

В более ранних проектах коммюнике для министерского совещания Япония призывала к поддержке инвестиций в разведку и добычу СПГ и природного газа. Панье-Рунаше заявила, что был достигнут компромисс, который "косвенно означает, что мы не можем инвестировать в разведку новых газовых мощностей".

Как писало издание Bloomberg, "Большая семерка" возглавила глобальную миссию по обезуглероживанию, и итоговое коммюнике, которое готовилось в Саппоро, должно послать важный политический сигнал, который задаст тон обсуждениям в области энергетики и климата до конца года. Однако неспособность G7 договориться о сроках отказа от угля может ослабить решимость стран в преддверии важного климатического саммита ООН COP 28, который пройдет в Дубае в конце этого года.

Встреча министров энергетики в Саппоро предшествует ежегодному саммиту мировых лидеров G7, который премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет в Хиросиме 19-21 мая. А в воскресенье, 16 апреля, в японском городе Каруидзава стартует встреча министров иностранных дел стран G7. Центральной место в повестке дня глав МИД должны занять вопросы безопасности в Европы и Индо-Тихоокеанском регионе.

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