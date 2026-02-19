Россия и непогода частично отправили в темноту 5 областей: где сложнее всего со светом

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что в Одесской области остается сложная ситуация с электричеством.

Российская Федерация в ночь на 19 февраля нанесла очередные удары по украинской энергетике, частично оставив без света пять областей. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Первый заместитель министра добавил, что в Одесской области в результате предыдущих атак врага на энергетическую инфраструктуру остается сложная ситуация с электричеством.

"Восстановительные работы продолжаются", - сообщил Некрасов.

Он также рассказал, что из-за сложных погодных условий без света остаются более 458 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

В Минэнерго также отметили, что до конца текущих суток в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для предприятий.

"В отдельных регионах применены аварийные отключения", - подытожил Некрасов.

В частности, аварийные отключения применены в Харьковской области. Как пояснили в Харьковоблэнерго, одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Также, с 8:34 введены аварийные отключения и в Сумской области. По информации Сумыоблэнерго, ограничения введены по приказу НЭК "Укрэнерго" из-за повреждения энергосистемы в результате атак России.

Россия продолжает систематически терроризировать энергетику Украины, стремясь оставить украинцев без света и тепла. В ночь на 19 февраля российские оккупанты нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего там обесточена крупнейшая котельная.

17 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру пяти областей Украины. В результате ударов Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Харьковская и Запорожская области временно остались без света.

