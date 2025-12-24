За два дня враг направил на объекты "Укрнафты" почти 100 шахедов.

Россия второй раз за два дня атаковала производственные объекты "Укрнафты". В результате ударов работа оборудования остановлена.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на странице в Facebook сообщил, что за два дня враг направил на объекты "Укрнафты" почти 100 шахедов.

"Второй день подряд Россия целенаправленно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена", - отметил Корецкий.

Он добавил, что спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий вражеских атак на нефтегазовую инфраструктуру.

"Сразу после этого начнутся восстановительные работы", - подытожил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Атаки РФ на украинскую энергетику - последние новости

23 декабря Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. По словам президента Владимира Зеленского, во время обстрела враг запустил по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

В этот же день РФ ударила по нефтегазовой инфраструктуре Украины. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, во время ночной комбинированной атаки враг нанес удары по производственным объектам "Укрнафты" из-за чего работа оборудования была приостановлена.

Удары российской оккупационной армии по газовой инфраструктуре Украины, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

