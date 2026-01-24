'Мы должны согреть людей': украинские энергетики рискуют жизнью, устраняя последствия ударов РФ

Даже во время атаки минимум два человека должны оставаться за пультом управления, чтобы контролировать систему.

По данным Министерства энергетики Украины, за последние три месяца Россия нанесла удары по 11 гидроэлектростанциям и 45 теплоэлектростанциям, а также 151 раз по электрическим подстанциям. На фоне этих атак украинские энергетики рискуют жизнью, пытаясь обеспечить украинцев теплом и светом, пишет CNN.

Когда российские ракеты и беспилотники приближаются к объекту энергетики, где он работает, Александр Адамов не не идет в укрытие. Вместо этого он надевает бронежилет и каску и входит в специальную металлическую защитную капсулу. Она позволяет ему продолжать наблюдение за центральной панелью управления объекта, а отверстие внизу обеспечивает путь к отступлению, если она окажется засыпанной.

"Конечно, страшно", – сказал Адамов CNN. "Но мы преодолеваем свои страхи и говорим себе, что должны оставаться здесь, прежде всего, из-за оборудования, чтобы согревать людей. Иначе кто это сделает, если не мы?"

Его энергетический объект за последние месяцы десятки раз подвергался атакам со стороны россиян и неоднократно получал повреждения. Капсула, сделанная из толстой стали и защищенная со всех сторон мешками с песком, достаточно прочна, чтобы защитить инженеров от обломков, но не от прямого попадания.

"Настоящий страх приходит позже, когда видишь последствия этих атак. В моменте – прилив адреналина. Но позже, когда понимаешь, что могло бы произойти, если бы удар был на 5 или 10 метров ближе…" – делится он.

Теплоснабжение части города зависит от работы объекта Адамова. Поэтому, когда атака заставляет большинство сотрудников укрыться в убежище, как минимум два человека должны оставаться за пультом управления, чтобы контролировать систему.

"Чувство долга перевешивает чувство страха. Технологически все устроено таким образом, что даже если оборудование остановится из-за атаки, мы должны обеспечить его корректное функционирование. Поэтому, когда мы видим какие-либо аварийные ситуации, мы покидаем защитную капсулу и, при необходимости, можем вмешаться в систему вручную. Потому что, если мы этого не сделаем, последствия для теплоснабжения города могут быть еще более серьезными".

Сын Адамова тоже работает в энергетической отрасли, поэтому семья в какой-то степени привыкла к жизни в условиях постоянного риска.

"Я работаю здесь 35 лет, – сказал Адамов. – Я никогда не мог себе представить, что буду носить бронежилет и каску на работе. Сейчас работа в энергетическом секторе – это как на передовой, только без оружия в руках".

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что улучшение погоды не повлияет на ситуацию со светом в Киеве, ведь главная проблема - не мороз, а серьезные повреждения линий электропередач.

Сегодня РФ снова нанесла массированный удар по украинским энергообъектам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за последствий массированной атаки врага в ночь на 24 января и повреждений критической инфраструктуры в Киеве снова почти 6 000 домов без отопления. То есть почти половина столицы снова без тепла.

Также полностью без энергоснабжения остался Чернигов.

