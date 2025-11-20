По словам главы компании Виталия Зайченко, самая тяжелая ситуация в областях, граничащих с РФ.

В четверг, 20 ноября, в результате боевых действий без света одновременно оставались 413 тысяч потребителей. Об этом в эфире телемарафона заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, самая сложная ситуация со светом сложилась в приграничных с РФ областях и в Днепропетровской и Одесской областях.

"Можно говорить о приграничных областях (граничащих с Россией, - УНИАН). Это Черниговская область, Сумская, Харьковская область. Также это Днепропетровская, Запорожская область. Одесская область, которая не является прифронтовой, но довольно часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям операторов системы распределения (электроэнергии - УНИАН)", - отметил Виталий Зайченко.

По его словам, благодаря работе энергетиков ежесуточно удается запитать около 100 тысяч абонентов.

Ситуация в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, с наступлением осени Россия активизировала атаки на энергосистему Украины. 19 ноября враг в очередной раз массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего в ряде областей были введены аварийные отключения электроэнергии, которые впоследствии были заменены на почасовые отключения.

По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, большинство ТЭС нашего государства повреждены из-за ракетно-дронных ударов российских оккупационных войск и не способны производить достаточно электроэнергии.

Не лучше ситуация и с производством электроэнергии на АЭС. После последней вражеской атаки атомные станции были вынуждены снизить производство электроэнергии.

