В Киеве из-за отсутствия отопления разрываются трубы, на окнах квартир появился лед (фото)

После массированной атаки РФ на Киев во многих домах до сих пор отсутствует отопление. Жители столицы сообщают, что на окнах квартир появляется лед, а сами трубы разрывает из-за замерзшей в них воды.

"Ну что ж. Наш дом может попрощаться с отоплением ... коммунальщики не спустили воду и трубы порвало. Еще и учитывая, что другим из группы 4.1 дают свет, а у нас до сих пор не было", – написала жительница столицы в соцсети Threads.

Другая пользовательница соцсети поделилась, что в ее доме, расположенном в ближнем центре столицы, трубы отопления буквально начали взрываться.

Видео дня

"Света нет каждый день до 20 часов, соответственно нет отопления и горячей воды. Морозы + старые трубы = они просто не выдерживают. Мы с соседями уже оставили десятки заявлений на все возможные государственные горячие линии и службы. В ответ – либо тишина, либо хамство после 50-й позиции в очереди. Ремонтные работы даже не планируют", – пишет она.

В Киеве из-за отсутствия отопления разрываются трубы, на окнах квартир появился лед (фото)
В Киеве из-за отсутствия отопления разрываются трубы, на окнах квартир появился лед (фото)

Еще одна жительница Киева, проживающая в доме, который относится к очереди отключений 6.1, поделилась, что света нет уже третьи сутки. Батарея буквально раскололась.

В сети также сообщают, что в некоторых квартирах температура опустилась до 0°С.

В Киеве из-за отсутствия отопления разрываются трубы, на окнах квартир появился лед (фото)
В Киеве из-за отсутствия отопления разрываются трубы, на окнах квартир появился лед (фото)

Новость дополняется...