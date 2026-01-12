В Киеве из-за отсутствия отопления разрываются трубы, на окнах квартир появился лед (фото)

В некоторых квартирах температура опустилась до 0°С.

После массированной атаки РФ на Киев во многих домах до сих пор отсутствует отопление. Жители столицы сообщают, что на окнах квартир появляется лед, а сами трубы разрывает из-за замерзшей в них воды.

"Ну что ж. Наш дом может попрощаться с отоплением ... коммунальщики не спустили воду и трубы порвало. Еще и учитывая, что другим из группы 4.1 дают свет, а у нас до сих пор не было", – написала жительница столицы в соцсети Threads.

Другая пользовательница соцсети поделилась, что в ее доме, расположенном в ближнем центре столицы, трубы отопления буквально начали взрываться.

"Света нет каждый день до 20 часов, соответственно нет отопления и горячей воды. Морозы + старые трубы = они просто не выдерживают. Мы с соседями уже оставили десятки заявлений на все возможные государственные горячие линии и службы. В ответ – либо тишина, либо хамство после 50-й позиции в очереди. Ремонтные работы даже не планируют", – пишет она.

Еще одна жительница Киева, проживающая в доме, который относится к очереди отключений 6.1, поделилась, что света нет уже третьи сутки. Батарея буквально раскололась.

