Россия массированно атаковала украинскую энергетику: жители восьми областей без света

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Россия в очередной раз нанесла удары по энергетике отдельных регионов Украины. В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Одесской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Черкасской, Харьковской и Черновицкой областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уверяют в энергетическом ведомстве.

При этом возвращения графиков отключений света для населения в Минэнерго не ожидают. Отмечается, что до 10 утра применялись графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Энергетики также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение всего суток.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в ведомстве.

Россия продолжает систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. 1 апреля РФ атаковала дронами запад Украины. Среди целей врага были и энергетические объекты.

Несмотря на систематические российские удары по энергетике, "Укрэнерго" уже в течение нескольких дней не прогнозирует отключений света для бытовых потребителей.

Хотя по состоянию на конец первой половины марта в энергосистеме сохранялся дефицит. Первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль 13 марта заявлял, что дефицит электроэнергии на пике потребления составляет около 1 ГВт.

