Кабмин ищет пути перераспределения электроэнергии в пользу населения.

Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением света для людей. Часть потребителей отключат от критической инфраструктуры.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, постоянные российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и обусловили сложную ситуацию в энергосистеме.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - отметила Свириденко.

Видео дня

В то же время отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным.

По ее словам, из перечней должны быть исключены потребители, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения. Освободившиеся объемы электрической энергии будут направлены для бытовых потребителей.

Также правительство поручило областным военным администрациям (ОВА), органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными во время сложной ситуации в энергетике.

"Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией", - отметила Свириденко.

Минэнерго и Минразвития, Госинспекции энергетического надзора и все ОВА должны обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации - газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Все технические проблемы, которые мешают передаче электричества в сеть, должны быть устранены оперативно.

Кроме того, правительство разрешило импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более. Это должно уменьшить нагрузку на энергосистему Украины и стабилизирует нагрузку в пиковые часы.

Отключение света в Украине

Как писал УНИАН, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала ряд решений правительства с целью перераспределения электроэнергии в пользу населения для сокращения графиков отключений света. Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что это ситуацию существенно не улучшит.

Ранее сообщалось, что в результате российских атак утром 9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях вводились аварийные отключения света.

Вас также могут заинтересовать новости: