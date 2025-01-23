Американский президент удивлен, что это не было сделано раньше.

Низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЭК и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены. Об этом заявил новый президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов [президента США]. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась. Пока цены будут высокими, война будет продолжаться", - заявил он.

По словам Трампа, его усилия по урегулированию войны России против Украины "находятся в процессе".

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Кроме того, в своем выступлении президент США призвал страны НАТО увеличить расходы на собственную оборону до 5% ВВП.

Трамп обвалил цены на нефть

Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании Трамп среди прочего обещал добиться значительного снижения цен на нефть, в том числе стимулируя внутреннюю добычу в США. Так он хочет помочь американской экономике.

На этой неделе мировые цены на нефть действительно существенно снизились после того, как на инаугурации Дональд Трамп подтвердил свои планы относительно энергетического сектора. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 65 центов, или 0,81%, до 79,5 долларов за баррель. В то же время, цены на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) снизились на 1,15 доллара, или 1,48%, до 76,73 доллара.

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