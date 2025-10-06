Аналитики ожидают, что в четвертом квартале нефти на рынке станет больше, что потенциально может привести к снижению цен на нее.

Цены на нефть утром 6 октября выросли. Очередное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ оказалось меньше, чем ожидалось, что ослабило некоторые опасения относительно радикального увеличения предложения сырья на рынке, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 11:49 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,06 доллара, до 65,59 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,02 доллара, до 61,90 доллара за баррель.

5 октября ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное увеличение добычи состоится в октябре, несмотря на то, что, по данным источников издания, ключевая страна ОПЕК+ - Саудовская Аравия - предпочла бы удвоить, утроить, или даже умножить на четыре этот показатель, чтобы быстрее восстановить свою долю на рынке.

Вместе с тем, некоторые аналитики ожидают, что нефти на рынке станет больше в четвертом квартале из-за технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, что будет сдерживать рост стоимости "черного золота".

"Более высокие, чем обычно, объемы технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке в четвертом квартале приведут к тому, что больше нефти будет доступно для отгрузки, что еще больше будет способствовать перспективе высоких объемов экспорта", - говорится в отчете компании Sentosa Shipbrokers для своих клиентов.

К тому же фундаментальные экономические показатели не добавляют поводов для оптимизма продавцам "черного золота".

"Реальность такова, что рынок постепенно переходит к фазе избыточного предложения, поскольку сезонный спрос, как ожидается, уменьшится зимой, а макроэкономические данные не дают достаточных стимулов к росту", - отметила старший рыночный аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Она ожидает, что нефтяные котировки будут колебаться в ограниченном диапазоне при отсутствии определенных катализаторов, то есть, если, например, не будут активно стрелять на Ближнем Востоке, или не будут введены серьезные санкции в отношении российской нефти.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть в течение прошлой торговой недели зафиксировали рекордное падение за 3,5 месяца на фоне ожидания увеличения добычи нефти и роста запасов сырья.

На рынке все больше говорят о возможном профиците нефти. Об этом свидетельствует то, что страны Ближнего Востока не распродали часть нефти из запланированных на ноябрь объемов. По оценкам трейдеров, объем непроданного "черного золота" составил от 6 до 12 миллионов баррелей.

Несмотря на профицит, обвала нефтяных котировок не произошло. Вероятно, частично нефтяные государства поддерживает Китай, который скупает сырье с Ближнего Востока и других стран.

