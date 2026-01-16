Китай внезапно прекратил импорт электроэнергии из России: в чем причина

Российский поставщик электроэнергии в Китай уверяет, что Москва и Пекин не собираются расторгать контракт.

Китай прекратил импорт электроэнергии из России. Пекину якобы не понравилась цена на российские киловатты, сообщает Reuters со ссылкой на источники российских СМИ.

Отмечается, что стоимость электроэнергии в РФ выше по сравнению с внутренними ценами в Китае. То есть Поднебесная не против покупки российских киловатт, но по самой низкой цене.

Будет ли Россия и в дальнейшем поставлять электроэнергию в Поднебесную - пока не ясно. Российский поставщик электроэнергии в Китай, компания "Интерао", заявила, что переговоры продолжаются, и ни одна из сторон не планирует расторгать контракт.

"В настоящее время стороны активно изучают возможности торговли электроэнергией... Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном контакте, также не проявляла заинтересованности в расторжении контракта", - отметили в компании.

В то же время Министерство энергетики России сообщило Reuters, что приоритетом для энергетического ведомства является удовлетворение растущего спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке РФ. При этом российские чиновники не против возобновить поставки в Китай, но на выгодных условиях.

"Россия может возобновить экспорт электроэнергии в Китай, если получит соответствующий запрос от Пекина, и если будут достигнуты взаимовыгодные условия сотрудничества", - отметили в Минэнерго РФ.

Российское энергетическое ведомство не уточняет, кто именно принял решение о прекращении поставок - Китай или Россия.

Reuters отмечает, что контракт на поставку электроэнергии подписали еще в 2012 году. Он предусматривает поставку в Китай около 100 миллиардов киловатт-часов в течение 25 лет. Однако в последнее время экспорт электроэнергии из России в Китай начал падать. Если в 2022 году РФ экспортировала в Поднебесную 4,6 миллиарда кВт-ч в год, то в 2023 году этот показатель упал до 3,1 млрд кВт-ч, а за первые девять месяцев 2025 года поставки обвалились до 0,3 млрд кВт-ч.

Торговля России с Китаем - последние новости

Товарооборот между Китаем и Россией в 2025 году упал впервые за последние пять лет. В прошлом году этот показатель составил 1,63 триллиона юаней (234 миллиарда долларов), а спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в России и снижения стоимости российской сырой нефти, импортируемой Китаем. При этом РФ сильно переплачивает за товары двойного назначения из Поднебесной.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, экспорт СПГ из России в Китай в ноябре 2025 года достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

