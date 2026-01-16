Китай внезапно прекратил импорт электроэнергии из России: в чем причина

Китай прекратил импорт электроэнергии из России. Пекину якобы не понравилась цена на российские киловатты, сообщает Reuters со ссылкой на источники российских СМИ.
Отмечается, что стоимость электроэнергии в РФ выше по сравнению с внутренними ценами в Китае. То есть Поднебесная не против покупки российских киловатт, но по самой низкой цене.
Будет ли Россия и в дальнейшем поставлять электроэнергию в Поднебесную - пока не ясно. Российский поставщик электроэнергии в Китай, компания "Интерао", заявила, что переговоры продолжаются, и ни одна из сторон не планирует расторгать контракт.
"В настоящее время стороны активно изучают возможности торговли электроэнергией... Китайская сторона, с которой мы находимся в постоянном контакте, также не проявляла заинтересованности в расторжении контракта", - отметили в компании.
В то же время Министерство энергетики России сообщило Reuters, что приоритетом для энергетического ведомства является удовлетворение растущего спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке РФ. При этом российские чиновники не против возобновить поставки в Китай, но на выгодных условиях.
"Россия может возобновить экспорт электроэнергии в Китай, если получит соответствующий запрос от Пекина, и если будут достигнуты взаимовыгодные условия сотрудничества", - отметили в Минэнерго РФ.
Российское энергетическое ведомство не уточняет, кто именно принял решение о прекращении поставок - Китай или Россия.
Reuters отмечает, что контракт на поставку электроэнергии подписали еще в 2012 году. Он предусматривает поставку в Китай около 100 миллиардов киловатт-часов в течение 25 лет. Однако в последнее время экспорт электроэнергии из России в Китай начал падать. Если в 2022 году РФ экспортировала в Поднебесную 4,6 миллиарда кВт-ч в год, то в 2023 году этот показатель упал до 3,1 млрд кВт-ч, а за первые девять месяцев 2025 года поставки обвалились до 0,3 млрд кВт-ч.
Торговля России с Китаем - последние новости
Товарооборот между Китаем и Россией в 2025 году упал впервые за последние пять лет. В прошлом году этот показатель составил 1,63 триллиона юаней (234 миллиарда долларов), а спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в России и снижения стоимости российской сырой нефти, импортируемой Китаем. При этом РФ сильно переплачивает за товары двойного назначения из Поднебесной.
Вместе с тем, по данным Bloomberg, экспорт СПГ из России в Китай в ноябре 2025 года достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".