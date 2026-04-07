Цены на нефть растут, поскольку Ормузский пролив остается закрытым

Эксперт отметил, что нефть удерживает свои позиции, потому что риск эскалации боевых действий реальный.

Цены на нефть во вторник, 7 апреля, продолжают расти на фоне приближения установленного США крайнего срока, в течение которого Иран должен открыть Ормузский пролив, иначе ему грозит "уничтожение".

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на 10:00 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,44 доллара, или 1,3% до 111,21 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 2,32 доллара, или 2,1%, до 114,73 доллара.

Старший аналитик рынка в Phillip Nova Приянка Сачдева указал, что отказ Ирана от предложения США о прекращении огня поддерживает высокую напряженность и ставит дипломатию на грань провала.

"Нефть удерживает свои позиции, потому что риск боевых действий больше не теоретический. Атаки на энергетические и судоходные объекты продолжаются, и трейдеры опасаются, что даже если война закончится, ущерб инфраструктуре может вывести нефть из оборота на месяцы, а не на дни", – сказала эксперт.

Экспорт из нескольких стран-производителей Персидского залива уже резко сократился из-за ограничения потоков через Ормузский пролив, который Иран закрыл после начала атак США и Израиля 28 февраля.

Конфликт привел к сокращению мировых поставок нефти, в результате чего спотовые надбавки к цене на нефть марки WTI в США взлетели до рекордных уровней, поскольку азиатские и европейские нефтеперерабатывающие компании спешат обеспечить запасные поставки на фоне сбоев из-за войны на Ближнем Востоке.

Блокировка Ормузского пролива – последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Уже 4 апреля, по данным СМИ, официальный Тегеран заявил о готовности частично разблокировать Ормузский пролив, открыв проход для судов, перевозящих "товары первой необходимости".

На фоне существенного ограничения трафика через Ормузский пролив и продолжения боевых действий на Ближнем Востоке цены на нефть существенно выросли.

В свою очередь Саудовская Аравия повысит цены на свою основную марку нефти до рекордного уровня на фоне почти полного закрытия Ираном Ормузского пролива и неопределенности относительно сроков завершения войны на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: