Ключевой член ОПЕК+ поднимет цену на нефть до рекордного уровня, – Bloomberg

Наценка на нефть для азиатских клиентов Саудовской Аравии вырастет почти в 8 раз.

Саудовская Аравия повысит цены на свою основную марку нефти, поставляемую в Азию, до рекордного уровня на фоне почти полного закрытия Ираном Ормузского пролива и неопределенности относительно сроков завершения войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Государственная нефтяная компания королевства "Сауди Арамко" повысит премию на свою флагманскую нефть Arab Light с поставкой в мае для азиатских НПЗ до 19,5 доллара за баррель.

Эта премия почти в восемь раз выше уровня апреля, когда она составляла всего 2,5 доллара за баррель. При этом трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы, опрошенные Bloomberg, ожидали роста премии до 40 долларов за баррель.

После начала войны на Ближнем Востоке стоимость нефти марки Brent подскочила более чем на 50%, а цены на топливо из США в Европу и Азию резко выросли.

Блокировка Ормузского пролива – последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Уже 4 апреля, по данным СМИ, официальный Тегеран заявил о готовности частично разблокировать Ормузский пролив, открыв проход для судов, перевозящих "товары первой необходимости".

На фоне существенного ограничения трафика через Ормузский пролив и продолжения боевых действий на Ближнем Востоке цены на нефть существенно выросли. В частности, стоимость нефти марки Brent 2 апреля превысила 108 долларов за баррель.

