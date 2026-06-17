Цены на нефть преодолели психологическую отметку, опустившись ниже $80

Трейдеры воздерживаются от новых масштабных продаж до появления дополнительных сведений о достигнутых договоренностях.

Цены на нефть в среду, 17 июня, снизились, продолжив падение предыдущей сессии. Инвесторы оценивают последствия мирного соглашения между США и Ираном, хотя неопределенность относительно полного возобновления судоходства через Ормузский пролив сдерживает дальнейшее подешевение сырья.

Как пишет Reuters, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 16 центов, или 0,2% – до 78,80 доллара за баррель. Американская нефть WTI потеряла 25 центов, или 0,3%, опустившись до 75,80 доллара за баррель.

Накануне оба эталонных сорта упали примерно на 5% вторую сессию подряд и достигли самых низких уровней за последние три месяца. Рынок отреагировал на ожидания, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном позволит возобновить транспортировку нефти через Ормузский пролив.

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Соглашение предусматривает отмену Вашингтоном блокады иранских портов, в то время как Тегеран должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив, который фактически был заблокирован после ударов США и Израиля 28 февраля.

Главный стратег инвестиционного подразделения Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава отметил, что рынок отреагировал падением цен из-за ожиданий открытия пролива, однако трейдеры воздерживаются от новых масштабных продаж до появления дополнительных деталей соглашений.

По его оценке, в ближайшее время цена WTI может оставаться волатильной в диапазоне около 80 долларов за баррель с отклонением примерно на 10 долларов в ту или иную сторону.

Издание напомнило, что подробности временного мирного соглашения начали появляться 16 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что оно сделает невозможным создание Ираном ядерного оружия, а один из американских чиновников сообщил, что после подписания документа Тегеран сможет возобновить экспорт нефти.

Впрочем, представители отрасли предупреждают, что возвращение к довоенным объемам добычи и переработки нефти может занять от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Дополнительную неопределенность создает позиция Израиля, который дистанцировался как от апрельского перемирия, так и от нового соглашения между США и Ираном.

Цены на нефть – главные новости

Мировые цены на нефть резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана заявили о достижении предварительной договоренности о прекращении войны и возобновлении движения через Ормузский пролив.

По состоянию на 15 июня нефть марок Brent и WTI достигла самого низкого уровня с 10 марта после падения более чем на 3% 12 июня.

В тот же день президент США заявил, что многие суда, загруженные нефтью, начинают выходить из Ормузского пролива. Также он заявил о возможности возобновления санкций в отношении продажи российской нефти.

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