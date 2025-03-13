Теплая погода и включенное централизованное отопление в домах обусловили снижение уровня энергопотребления в дневное время.

"Укрэнерго" из-за влияния погодных факторов на ситуацию в энергосистеме начало призывать к пользованию мощными электроприборами в дневные часы, хотя зимой - наоборот советовали включать их ночью, сообщает пресс-служба компании.

"Прежде всего - из-за резкого роста объемов генерации на солнечных электростанциях. Для понимания: суммарная мощность импортируемых в Украину солнечных панелей в 2024 году - примерно вдвое больше, чем в 2023-м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теплая мартовская погода и пока включенное централизованное отопление в домах обусловили снижение уровня энергопотребления в дневное время, после утреннего пика потребления и перед вечерним.

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В "Укрэнерго" это объясняют высокой эффективностью работы бытовых солнечных электростанций (СЭС). По словам компании, население и бизнес, которые установили у себя панели, не потребляют энергию из общей сети. А те, кто получил статус "активного потребителя" - еще и отдают в энергосистему излишки.

Кроме того, значительно выросла сейчас и эффективность работы промышленных СЭС. По сравнению с зимними месяцами, генерация крупных солнечных электростанций (в ясную погоду) выросла до уровня, когда в дневное время в энергосистеме наблюдается профицит мощности. И устранить его можно только принудительным ограничением работы электростанций на возобновляемых источниках энергии.

"Чтобы вынужденно не ограничивать генерацию, мы и предлагаем активно использовать мощные электроприборы именно в дневной период - с 10:00 до 18:00. Это поможет сбалансировать энергосистему и снизит нагрузку на нее в периоды максимального потребления", - добавили в "Укрэнерго".

Состояние энергосистемы Украины - последние новости

28 февраля в столице, а также Киевской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения электроэнергии. Позже, через несколько часов, экстренные отключения света были отменены. По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в конце февраля нехватка электроэнергии в целом по Украине, в зависимости от времени суток, составляла от 1 до 2 ГВт.

7 марта российские войска атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, а также подняли в воздух бомбардировщики. В частности тогда под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

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