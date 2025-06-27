Теперь даже очевидно незаконные указы Трампа будут оставаться в силе до тех пор, пока их не отменит Верховный суд, что может потребовать нескольких месяцев или даже лет судебных баталий.

США стали на шаг ближе к диктатуре, о которой предупреждали аналитики. Верховный суд, в котором преобладают трамписты, запретил судам нижнего уровня блокировать указы президента. Об этом говорится в сегодняшнем постановлении Верховного суда США.

Как отмечает CNN, приказы судов низших инстанций месяцами мешали Дональду Трампу внедрять его политику, которая часто шла вразрез не только с законами, но и с конституцией США. Например, он пытался своим указом отменить автоматическое приобретение гражданства детьми, рожденными на территории США от родителей-иностранцев, что прямо гарантируется именно конституцией.

"В этом смысле это решение стало значительной победой Трампа в Верховном суде, и оно может иметь длительные последствия не только для остальной части его каденции, но и для будущих президентов обеих партий", - пишет CNN.

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Несогласие с решением судейского большинства выразила одна из судей Верховного суда Соня Сотомайор. По ее мнению, сегодня ее коллеги "позорно" подыграли администрации Трампа в попытке навязать "явно неконституционную" политику, и теперь все права американцев, прописанные в конституции, оказались под угрозой.

"Сегодня под угрозой оказалось право на гражданство, полученное при рождении. Завтра другая [президентская] администрация может попытаться изъять огнестрельное оружие у законопослушных граждан или запретить людям определенных вероисповеданий собираться для богослужения", - заявила Сотомайор.

Стоит отметить, что решение Верховного суда касается лишь права местных судей блокировать указы президента, но не самого указа Трампа об отмене автоматического гражданства по месту рождения. Впрочем и этого уже достаточно, чтобы Трамп возобновил свой приказ о запрете автоматического гражданства для детей, рожденных в США иностранцами, говорит эксперт по решениям Верховного суда, профессор Юридического центра Джорджтаунского университета Стив Владек.

Тем временем сам Трамп уже успел публично порадоваться решению Верховного суда.

"Огромная победа в Верховном суде Соединенных Штатов! Даже мистификация относительно гражданства по рождению косвенно потерпела сильный удар", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп выразил убеждение, что статья конституции, которая гарантирует гражданство всем рожденным в США, независимо от гражданства их родителей, касалась детей бывших чернокожих рабов, а потому, по его мнению, якобы не может быть применена к современному "мошенничеству" с миграционными правилами.

США проваливаются в диктатуру

Как писал УНИАН, многие аналитики выражают беспокойство относительно будущего демократического устройства США. По их словам, Дональд Трамп превращает США в автократию значительно более быстрыми темпами, чем это в свое время делал с Россией Владимир Путин.

Также мы рассказывали, что более 40% американцев считают Трампа диктатором.

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