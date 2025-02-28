В Украине не хватает генерации электроэнергии, подчеркнул эксперт.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения электроэнергии. Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН рассказал, что эти ограничения не будут длительными, и их могут отменить через несколько часов, когда снизится уровень потребления в энергосистеме.

"Аварийные отключения означают, что "Укрэнерго" ввела сетевые ограничения. И, скорее всего, через несколько часов, когда уменьшатся объемы потребления электрической энергии промышленностью и бизнесом, будут отменены аварийные отключения", - сказал Рябцев.

По его словам, нехватка электроэнергии в целом по Украине в зависимости от времени суток составляет от 1 до 2 ГВт. При этом он отметил, что в начале февраля уже было несколько сообщений от "Укрэнерго" о введении ограничения электричества, в том числе для домохозяйств, но они были непродолжительными и охватывали не весь город.

Видео дня

"Если посмотреть на график, можно увидеть, что в феврале "Укрэнерго" вводило ограничения энергопотребления семнадцать раз. То есть в течение 17 дней февраля вводились или графики аварийных отключений или графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. И это происходит из-за недостатка мощности генерации и распределения", - пояснил эксперт.

Экстренные отключения света - что известно

Вечером 28 февраля в столице, а также Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" тогда отметили, что для бытовых потребителей ограничения не применялись. Исключением были аварийные ситуации в сетях облэнерго. Причиной усиления мер ограничения стали последствия российских атак на энергообъекты.

Вас также могут заинтересовать новости: