Отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.

С 1 июля федеральная земля Бургенланд в Австрии введет правило об обязательной общественно полезной работе для беженцев.

Как сообщает BILD, получатели убежища должны будут, например, ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой.

Отмечается, что за час работы предусмотрена оплата в размере 1,6 евро, а отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.

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В этом случае, как пояснила министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер, человеку грозит потеря базовой помощи - простое место для сна вместо квартиры, никакой медицинской страховки, только минимальное питание и базовое лечение. Она добавила:

"Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу".

Смена правил для беженцев в Европе

Министерство внутренних дел Великобритании отказывает в предоставлении убежища украинцам, которые из-за войны сбежали в эту страну, аргументируя тем, что возвращение в Украину является безопасным.

Несмотря на то, что украинцы имеют временную визу сроком на 18 месяцев, отсутствие четкости относительно перспектив вызывает у людей дополнительную тревогу.

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