Amazon хочет показать историю более молодого агента британских спецслужб.

Amazon выбрала Дени Вильнёва в качестве следующего режиссёра для фильмов из франшизы о Джеймсе Бонде, поэтому процесс ускоряется. Ожидаемая дата выхода — 2028 год. По словам источников, более ранний релиз невозможен из-за масштаба проекта.

Теперь Amazon сосредоточится на подборе сценариста, а затем и нового исполнителя роли агента 007, пишет Variety. Инсайдеры сообщают, что студия и продюсеры заинтересованы в британском актёре младше 30 лет, и рассматриваются кандидаты вроде Джейкоба Элорди ("Солтберн"), Тома Холланда ("Человек-паук") и Харриса Дикинсона ("Хорошая плохая девочка"). Хотя тут важно отметить, что Элорди на самом деле австралиец. Но это не считается препятствием.

Несмотря на слухи об Аароне Тейлоре-Джонсоне или Генри Кавилле как потенциальных преемниках Крейга, им 35 и 42 года соответственно — слишком много для заданного диапазона. То же касается 52-летнего Идриса Эльбы, которого фанаты давно мечтали увидеть в этой роли, но он сам многократно уклонялся от подобных разговоров.

Видео дня

Что еще известно о будущем фильме про агента 007

Вильнев сильно загружен: он планирует начать съёмки "Дюны: Мессия" в этом году, чтобы успеть к премьере в декабре 2026 года. Его контракт с Amazon — разовый, то есть он не обязан снимать сиквел и не имеет финального слова в монтаже. Последним режиссёром, снявшим два фильма Бонда подряд, был Сэм Мендес ("007: Координаты "Скайфолл"" и "007: Спектр").

Amazon также составляет короткий список сценаристов, которые зададут курс для новой эры Бонда, уже в рамках Amazon после десятилетий, проведённых во владении MGM. Один из обсуждаемых вариантов — это сценарий от Джонатана Нолана, чья интерпретация проекта была восторженно принята внутри студии

. Однако, несмотря на тесное сотрудничество с Amazon благодаря сериалу "Fallout", Нолан не может взяться за сценарий из-за занятости другими проектами.

Ранее УНИАН сообщал, с кем конкурировал Дени Вильнев перед тем, как оказаться на посту режиссера следующего фильма о Джеймсе Бонде.

Вас также могут заинтересовать новости: