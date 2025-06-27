В ходе операции были уничтожены истребители Су-34.

Служба безопасности Украины и бойцы Сил специальных операций ВСУ ударили по российскому аэродрому Мариновка в Волгоградской области, который находится примерно в 500 километрах от подконтрольной Украине территории.

В ходе операции два Су-34 были уничтожены и еще два — повреждены. Российский пропагандист Fighterbomber в Telegram подтверждает удар по аэродрому с тактической авиацией.

"Что-то комментировать смысла не имеет. Очередные многомиллиардные потери, которые можно и нужно было предотвратить. И было бы неплохо чтобы за них ответили не только х***ы. Тут есть с кем поработать. А то оно так и будет продолжаться. Я уверен что мы на это ответим ворохом гневных и решительных телеграмм", - пишет он.

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Другие операции Украины на территории России

Ранее УНИАН сообщал про реакцию НАТО на операцию "Паутина", в ходе которой были уничтожены десятки стратегических самолетов России. "Знаете, если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены", - отметил директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс.

Кроме того, недавно дроны ГУР подожгли склады хранения ракетного топлива на Брянщине. "Было четыре взрыва - горит нефтебаза", - пишут местные жители.

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