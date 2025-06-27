Правоохранители расследуют целый ряд преступлений.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал детали нападения на его дом, которое совершили еще в середине мая.

В интервью The Times политик рассказал, что в ночь пожара в одной из комнат находились сестра его жены и ее партнер. Мужчина спал, а вот женщина случайно услышала шум и вызвала спасателей. Стармер отметил, что этот инцидент оказал глубокое влияние на его семью:

"Она случайно не спала. Она услышала шум и вызвала пожарных. Но все могло быть иначе".

Также в интервью для The Observer британский премьер признался, что глубоко сожалеет о своих словах о риске превращения Британии в "остров чужаков". Он заверил, что не имел никакого представления о том, что эта фраза ассоциируется с Энохом Пауэллом (британский политик, который в речи 1968 года под названием "Реки крови" выступил против принятия закона, который запрещал дискриминацию в жилье, труде и предоставлении услуг на расовой или этнической почве, - ред.)

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"Я бы не использовал эти слова, если бы знал, что они есть - или даже будут интерпретированы как - эхо Пауэлла. Я не знал - и мои спичрайтеры тоже не знали. Но эта конкретная фраза - нет, она была неправильной. Я скажу вам честную правду: я глубоко сожалею, что употребил ее", - добавил он.

Нападение на дом Стармера

Напомним, в мае неизвестные подожгли входную дверь дома в лондонском районе Тафнел-Парк, а также устроили поджоги возле еще двух объектов, связанных с премьером - в частности автомобиля, который ранее принадлежал ему.

Полиция Лондона расследует инциденты как умышленные поджоги с угрозой жизни. Из-за высокого статуса пострадавшего дело ведет антитеррористическое подразделение.

В совершении преступления обвинили трех мужчин, в том числе граждан Украины. Стармер назвал нападения "атаками на демократию" и поблагодарил спасателей и правоохранителей.

По данным СМИ, британское правительство пока воздерживается от версии о терроризме, хотя в деле не исключается возможное иностранное влияние.

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