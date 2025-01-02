Министр энергетики указал, что изменился характер ударов, сложность и оружие, которое используют россияне.

2024 год был самым сложным годом для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Армия РФ била по энергетическим объектам почти весь год.

"Это действительно был самый сложный год. Потому что, если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне, - УНИАН) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024-м году - гораздо раньше, с марта месяца, и соответственно весь год были удары по энергетике", - рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, разрушения были очень серьезные и гораздо большие, чем в предыдущие годы. При этом чиновник указал, что изменился характер ударов, сложность и оружие, которое используют россияне.

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"Мы видим, что сегодня для уничтожения энергетики они используют все виды оружия, которые у них есть. Если ранее акцент делали на смешанных дроновых атаках, то сейчас дроны каждую ночь атакуют энергосистему, а вот массированные удары – это в основном удары различными ракетами, используют все виды ракет. Для ударов по энергетике они (россияне, - УНИАН) используют ракеты с кассетной частью, из-за чего время на восстановление увеличивается, потому что возникает необходимость в разминировании", - объяснил Галущенко.

Удары по энергосистеме Украины - последние новости

Украинская энергосистема с начала 2024 года подверглась уже 13 массированным атакам со стороны оккупационных войск Российской Федерации, из-за чего сохраняется значительный дефицит мощности. Последний такой обстрел россияне совершили на Рождество, 25 декабря. В результате были введены графики отключений электроэнергии.

С 30 декабря 2024 года графики отключения света в Украине не применялись.

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