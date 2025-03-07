Также россияне атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед" и другим вооружением.

Российские оккупационные войска осуществили пуски ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Кроме того, в небе находятся вражеские бомбардировщики Ту-95МС.

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Обновлено 04:00: Фиксируются группы ракет с Одесской область северным курсом, а также на северо-западе Полтавщины, курс – северо-восточный.

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Обновлено 03:59: Группы ракет с Черкасской области продолжают движение на Полтавщину. По Украине распространяется воздушная тревога.

Обновлено 03:56: Фиксируются ракеты в Харьковской области, курсом на Полтавскую область. Также сообщается о баллистике курсом на Миргород (Полтавская область).

Обновлено 03:51: Группа ракет на востоке Кировоградщины продолжает движение в северном направлении, заявляют в Воздушных силах. Жителей Черкасс просят пройти в укрытия.

Обновлено 03:47: Жителей Кременчуга просят пройти в укрытия.

В то же время ракеты из Одесской и Николаевской областей продолжают движение на север.

Обновлено 03:45: Группы ракет на юге Кировоградщины продолжают движение в северо-восточном направлении (вектор – Кременчуг). Ракета на юге Николаевщины, курс – северный.

Тем временем СМИ сообщают о взрывах в Одесской области.

Обновлено 03:43: В Воздушных силах призывают жителей Одессы, Черноморска и Белгород-Днестровского пройти в укрытия.

Обновлено 03:40: Ракеты на севере Николаевщины продолжают движение по северному и северо-западному курсу.

Обновлено 03:37: Первые ракеты, выпущенные врагом из Черного моря, фиксируются в Херсонской области, а также в акватории – в сторону Одесской, информируют в Воздушных силах.

Отметим, что также россияне атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В течение ночи фиксировались пуски авиационных ракет и баллистики.

Атаки РФ по Украине

Вечером 5 марта 2025 года российские террористы нанесли удар по гостинице в Кривом Роге. Там находились, в частности, иностранные волонтеры. В результате атаки погибли 5 человек, десятки пострадали.

Один из очевидцев происшествия – гуманитарный работник из Техаса Марк Эдвардс говорит, что удар по отелю произошел тогда, когда гости собрались на ужин. Люди не успели выйти из-за стола, как ракета разнесла здание. Постояльцы выбирались через разбитые окна.

"Это не было случайностью, это не была несанкционированная ракета, это было прямое попадание, чтобы уничтожить гражданских людей. Это то сообщение, которое Россия хочет послать миру", – отметил он.

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