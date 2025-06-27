"Визитной карточкой" этих животных являются их рога.

В Чернобыльской зоне отчуждения живут молодые самцы оленей, для которых летний период является важным временем перемен.

Как объясняется на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook, летом у молодых оленей начинают прорастать первые рога - они еще мягкие и покрыты тонкой кожицей, похожей на бархат, с густой сетью кровеносных сосудов. Они получают питательные вещества для активного роста из крови.

К концу лета рога затвердевают, а "бархатное" покрытие постепенно отшелушивается. Иногда сами олени ускоряют этот процесс, обтирая рога о стволы деревьев или ветки. С возрастом рога становятся все больше и разветвленнее, превращаясь в настоящую "визитку" самца, которая играет важную роль в соперничестве за самок во время брачного периода.

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Олени в Чернобыльской зоне

Как сообщал УНИАН, весной на территории Чернобыльского заповедника провели маршрутные учеты копытных. Тогда работники зафиксировали новый рекорд - стадо из 23 оленей благородных.

В этом месяце они также показали олененка, который прятался в зелени, ожидая свою мать. В заповеднике отметили, что самки все чаще выводят потомство.

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