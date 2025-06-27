По его словам, Канада совершила "прямую и вопиющую атаку" на Соединённые Штаты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают все обсуждения соглашения о торговле с Канадой и пригрозил ей новыми пошлинами.

В своём сообщении в соцсети Truth Social он утверждает, что получил информацию о том, что Канада, с которой США испытывают серьёзные трудности в торговле - в том числе из-за пошлин до 400% на молочную продукцию, взимаемых с американских фермеров в течение многих лет, - ввела налог на цифровые услуги, направленный против американских технологических компаний.

По его словам, это представляет собой "прямую и вопиющую атаку" на Соединённые Штаты.

Видео дня

"Видимо, канадцы следуют примеру Европейского союза, который уже ввёл аналогичный сбор и в настоящее время ведёт переговоры с США", - написав он.

В связи с этим Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой и пообещал, что в течение следующих семи дней уведомит её о размере пошлины, которую она будет вынуждена уплачивать за ведение бизнеса с Соединенными Штатами.

Торговая война Трампа

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение. При этом он не предоставил никаких подробностей.

Китай подтвердил торговое перемирие с Вашингтоном. Соглашение в Женеве предусматривало значительное снижение пошлин с обеих сторон на 90 дней, пока стороны пытались выработать всеобъемлющее торговое соглашение. Однако сделка провалилась из-за разногласий по поводу экспорта редкоземельных металлов из Китая и экспортного контроля США. Министр торговли Говард Лутник заявил, что они завершили сделку, которая была первоначально достигнута в Женеве.

Вас также могут заинтересовать новости: