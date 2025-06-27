По данным издания, министр обороны США Пит Хегсет не опроверг существование планов на случай силового захвата острова.

Глава Арктического командования Дании Сёрен Андерсен заявил, что планы США по возможному контролю над Гренландией его не тревожат. Об этом пишет Reuters.

Издаине напоминает, что президент Дональд Трамп открыто допускал даже силовой сценарий.

"Я сплю прекрасно. В военном плане мы сотрудничаем, как всегда", - сказал Андерсен.

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Отмечается, что США давно рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию: через неё проходит кратчайший путь между Северной Америкой и Европой, и здесь расположена ключевая база раннего ракетного предупреждения.

По данным издания, министр обороны США Пит Хегсет не опроверг существование планов на случай силового захвата острова.

Важно, что Дания усиливает оборону Гренландии на фоне нестабильной международной обстановки. Андерсен подчеркнул:

"Если Россия начнёт менять своё поведение у Гренландии, я должен иметь возможность отреагировать. Если Россия высадится на восточном побережье, эта операция быстро превратится в спасательную".

Претензии США на Гренландию

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне обсуждают новый план по втягиванию Гренландии в сферу влияния США. Вместо прямой аннексии может быть использована схема усиления связей, которая ранее была применена к нескольким островным государствам Тихого океана.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с обсуждениями, администрация Трампа рассматривает вариант предложить лидерам Гренландии договор о свободной ассоциации с США.

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