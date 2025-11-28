28 ноября в Киеве началась совместная выставка компании ДТЭК и фотографов Константина и Влады Либеровых "К свету/Into the Light".

Отмечается, что этот проект рассказывает о силе людей, которые своим трудом возвращают свет и надежду после самых темных дней.

Также на выставке будет представлена одноименная книга. "Эта книга - о людях, которые не сдаются. О стране, которая держится на их ежедневном труде", - отмечают авторы проекта Константин и Влада Либеровы.

Выставка будет работать 28 ноября с 14:00 до 20:00, а 29-30 ноября - с 12:00 до 20:00. Локация - М17, Антоновича 102-104.

"Свет держится на людях - на тех, кто продолжает работать, помогать, восстанавливать, даже когда вокруг темнота. Именно эта человечность и сила духа дают Украине энергию двигаться вперед", - рассказывает команда ДТЭК.

