Уже пять танкеров получили значительные повреждения по непонятным причинам, остальные - тоже под угрозой.

Теневой танкерный флот Путин начал страдать от загадочной "болезни" - взрывов, которые не имеют объяснения. Эксперты не исключают, что это Украина прибегла к практическим "санкциям", хотя доказательств нет, пишет Newsweek.

Издание анализирует серию взрывов, от которых пострадали уже пять российских танкеров. Последний такой эпизод произошел в воскресенье в порту Усть-Луга вблизи Санкт-Петербурга. А до того подобные взрывы произошли с танкерами теневого флота РФ в портах или у берегов Ливии, Италии и Сирии.

Украина не взяла на себя ответственность за эти инциденты, но СМИ отмечали, что украинские спецслужбы часто проводят тайные операции против российских интересов.

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Ольга Полищук из аналитической фирмы ACLED сообщила Newsweek, что "не является глупым предполагать причастность Украины" к этим взрывам. Ведь эти танкеры задействованы в экономической поддержке российской вооруженной агрессии против Украины, а ранее украинские дроны уже атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Учитывая масштабы предыдущих атак, место проведения текущей атаки и характер цели, вполне обоснованно предполагать причастность Украины, хотя есть и другие возможные причины", - заявила Полищук.

Интересен тот факт, все пять пострадавших танкеров заходили не только в российские порты в последнее время, они также прошли через внешние портовые границы островного государства Мальта в Средиземном море.

Российский теневой флот танкеров

Как писал УНИАН, согласно исследованию компании Dryad Global, количество танкеров в составе так называемого "теневого флота" России выросло с менее чем 100 в начале 2022 года до 300-600 в 2025-м. Примерно 40% этих судов были приобретены в ЕС, а их средний возраст составляет 20-25 лет, что значительно превышает мировой средний показатель. Несмотря на санкции, наложенные на более 200 таких судов, Россия продолжает обходить ограничения.

Среди ключевых тактик - манипуляции с идентификационной системой AIS, отключение транспондеров в стратегических точках, изменение флага и названия судна, а также часто - формальная смена владельца. Еще одна схема - смешивание нефти различного происхождения при перегрузке в море, с последующей маркировкой груза как "мазута", что затрудняет контроль за соблюдением санкций и ценовых потолков.

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