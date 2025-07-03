"Теневики" любят прятать груз и регулярно менять владельца корабля.

Количество кораблей так называемого "теневого флота" России выросло с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до 300-600 в начале 2025 года, в зависимости от метода подсчета, отмечается в исследовании компании Dryad Global, пишет профильное издание Safety4sea.com.

Согласно данным исследования, около 40% танкеров РФ получила от продавцов из ЕС. Средний возраст российских "теневых" танкеров составляет 20-25 лет, что почти вдвое превышает средний возраст кораблей этого типа в мире - 13 лет.

И хотя под западные санкции попало уже более 200 кораблей "теневого флота" РФ, ограничения все еще удается обходить. Аналитики Dryad Global объясняют, каким образом теневой флот РФ пытается избежать санкций.

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Первая тактика - манипуляции с системой АИС (система, служащая для идентификации кораблей). Экипажи могут менять тип судна с "нефтяного танкера" на менее регулируемую категорию или полностью выключать транспондер во время прохождения мест, таких как Сеута или Ормузский пролив, и включать его только после выхода в море. В некоторых случаях суда передают ложные координаты.

Еще одной популярной тактикой обхода ограничений является смена флага и названия корабля, отмечается в исследовании. Танкер может перейти с российского реестра на либерийский в течение нескольких дней, часто меняя идентификаторы во время пребывания в порту.

Уклоняться от санкций помогает также изменение структуры собственности. Одно судно может переходить от одной компании к другой в течение года. Аналитики отмечают, что реальный владелец скрывается за номинальными директорами. Аналитики отмечают:

"Сокрытие груза является последним этапом. Во время оффшорных транзакций вблизи Ломе, Сеуты или Кандлы российская, иранская и венесуэльская нефть часто смешиваются в грузы, которые маркируются как мазут. Это затрудняет отслеживание происхождения и препятствует соблюдению санкций и ценовых ограничений".

Санкции против теневого флота РФ

В рамках 17-го пакета санкции ЕС в "черный список" было добавлено еще 142 корабля "теневого флота" РФ. Таким образом, под ограничениями уже будут 342 судна.

Вместе с тем, аналитики и военные обозреватели отмечают, что Запад несмотря на введенные ограничения избегает реальной борьбы с теневым флотом РФ.

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