Начало марта принесет в Украину тепло: синоптик рассказал, где разогреет сильнее всего

Самая прохладная погода будет в северо-восточных областях и в Карпатах.

В начале марта в Украине ожидается преимущественно спокойная погода с довольно высокой, как для этого времени года, температурой. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Температурный режим прогнозируется теплее климатической нормы, особенно в западных областях", - сообщил он.

Наиболее прохладная погода с ночными заморозками и снежным покровом сохранится в северо-восточных регионах страны и в Карпатах, говорит синоптик.

Осадки будут выпадать изредка, так как в течение ближайших нескольких дней погоду в Украине будет определять область повышенного давления и антициклональная деятельность.

Погода 2 марта

В начале недели по всей Украине будет преобладать сухая погода. На дорогах северных и восточных областей местами будет наблюдаться гололед. Ветер слабый, 3-8 м/с. Температура днем +2...+7 °С, в южной половине и на крайнем западе разогреется до +8...+12 °С.

Погода 3 марта

Во вторник в большинстве областей, кроме западных регионов, ожидается небольшой снег, мокрый снег, а в центральных и южных областях - преимущественно дождь. На Правобережье местами туман. В северных и восточных областях на дорогах сохранится гололедица. Ветер усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С, в южной и западной части страны теплее, +6...+11 °С.

Погода 4 марта

На среду синоптик прогнозирует погоду без существенных осадков, только днем и вечером в северных и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -4...+1 °С, на крайнем северо-востоке похолодает до -3...-8 °С. В дневное время будет +1...+6 °С, а на Правобережье страны +7...+12 °С.

Погода в марте - каким будет месяц

По данным Укргидрометцентра, средняя за месяц температура ожидается в пределах +1°...+7°, что соответствует среднегодовым показателям. Осадков по стране выпадет 80-100% от климатической нормы.

