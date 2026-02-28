Израиль атаковал Иран: прогремели десятки взрывов (фото, видео)

Армия обороны Израиля утром 28 февраля осуществила атаку по территории Ирана. Как пишет The Jerusalem Post, очевидцы сообщают о взрывах в столице страны – Тегеране.
Во время операции израильские военные разослали общенациональное сообщение с призывом к гражданам оставаться вблизи укрытий и других защищенных зон.
"Это проактивное предупреждение, чтобы подготовить общественность к возможности запуска ракет в направлении Государства Израиль", – заявили в Армии обороны Израиля.
На данный момент, по официальной информации, запусков ракет в направлении Израиля не зафиксировано. Ситуация остается напряженной.
Между тем Clash Report публикует кадры, на которых виден густой дым в результате ударов по Тегерану. В то же время Израиль официально закрыл воздушное пространство над страной.
В свою очередь Channel 12 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля пишет: "Это совместная израильско-американская атака".
Также в СМИ появилась информация о попытке убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранские СМИ пишут, что было поражено около 30 целей по всему Ирану, в частности резиденция президента Ирана и штаб-квартира разведки. Удары продолжаются.
Напряженность вокруг Ирана
Ранее США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке на фоне напряженности в отношениях с Ираном. В стремлении предотвратить атаку, Тегеран заявил, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе. Однако там хотят отмены санкций и признания права на обогащение урана.
При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для Соединенных Штатов Америки.