Израиль атаковал Иран: прогремели десятки взрывов (фото, видео)

Граждан Израиля призвали оставаться вблизи укрытий после неожиданного удара по Ирану, пока ракетная угроза не подтверждена.

Армия обороны Израиля утром 28 февраля осуществила атаку по территории Ирана. Как пишет The Jerusalem Post, очевидцы сообщают о взрывах в столице страны – Тегеране.

Во время операции израильские военные разослали общенациональное сообщение с призывом к гражданам оставаться вблизи укрытий и других защищенных зон.

"Это проактивное предупреждение, чтобы подготовить общественность к возможности запуска ракет в направлении Государства Израиль", – заявили в Армии обороны Израиля.

На данный момент, по официальной информации, запусков ракет в направлении Израиля не зафиксировано. Ситуация остается напряженной.

Между тем Clash Report публикует кадры, на которых виден густой дым в результате ударов по Тегерану. В то же время Израиль официально закрыл воздушное пространство над страной.

В свою очередь Channel 12 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля пишет: "Это совместная израильско-американская атака".

Также в СМИ появилась информация о попытке убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранские СМИ пишут, что было поражено около 30 целей по всему Ирану, в частности резиденция президента Ирана и штаб-квартира разведки. Удары продолжаются.

Напряженность вокруг Ирана

Ранее США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке на фоне напряженности в отношениях с Ираном. В стремлении предотвратить атаку, Тегеран заявил, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе. Однако там хотят отмены санкций и признания права на обогащение урана.

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для Соединенных Штатов Америки.

