Иран атаковал собственный танкер у Ормузского пролива, - Reuters

20 членов экипажа танкера Skylight эвакуировали после атаки.

Иран атаковал танкер возле полуострова Мусандам в Омане. Судно находится под санкциями США и Евросоюза за перевозку иранской нефти, пишет Reuters.

Отмечается, что нефтяной танкер плыл под флагом Палау. В результате атаки на судно пострадали четыре человека.

В Оманском центре морской безопасности сообщили, что 20 членов экипажа танкера Skylight эвакуировали после атаки, которая произошла примерно в 5 морских милях (около 9,2 км) к северу от порта Хасаб.

Видео дня

В агентстве добавили, что эта атака последовала за ранее совершенными дроновыми ударами в торговом порту Дукм в Аравийском море. Эти инциденты стали первыми случаями поражения целей в Омане или вблизи него после волны ответных ударов Ирана по странам Персидского залива в ответ на совместные атаки США и Израиля.

В агентстве напомнили, что в декабре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против Red Sea Ship Management и Skylight, а также других судов, обвинив управляющую компанию и ее владельца в эксплуатации "теневого флота" для транспортировки иранских нефтепродуктов в Персидском заливе.

Сотни танкеров замерли у берегов Ирана - что известно

Ранее Reuters со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic сообщило, что после атак США и Израиля в Персидском заливе по меньшей мере 150 огромных танкеров с нефтью и газом просто остановились посреди моря, не решаясь плыть дальше через зону боевых действий.

Эксперты платформы рассказывают, что большинство судов сейчас "прячутся" в безопасных зонах у берегов Кувейта и Эмиратов. По словам аналитиков, корабли скапливаются целыми группами, пытаясь держаться подальше от опасных территориальных вод, где ситуация наиболее напряженная.

Вас также могут заинтересовать новости: