Трамп спрогнозировал, сколько могут длиться удары по Ирану

Президент США сообщил, что уже погибли трое американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп предположил, что боевые действия в Иране могут продолжаться в течение следующих четырех недель, сообщает The Daily Mail.

Глава Белого дома заявил, что Иран - большая страна, поэтому было сделано предположение, что весь процесс займет около четырех недель:

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предположили, что это займет около четырех недель. Это всегда был четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю его силу, это большая страна, и это займет четыре недели или меньше".

Трамп добавил, что его не удивили никакие результаты ударов, нанесенных до этого момента.

"Нет, я думаю, все идет по плану. Вы знаете, кроме того, что мы уничтожили все их руководство – гораздо больше, чем мы думали. Похоже, 48 человек", – рассказал он.

Президент США не исключил, что Саудовская Аравия может нанести удар по Ирану после того, как сама стала мишенью.

"Они воюют, они тоже воюют", - отметил глава Белого дома.

При этом Трамп подтвердил гибель трех американских военнослужащих в боях. Издание отмечает, что их личности еще не обнародованы.

"Это замечательные люди. И, знаете, мы, к сожалению, ожидаем, что такое произойдет. Это может происходить постоянно - это может произойти снова", - сказал президент США.

В статье подчеркивается, что он признал, что эти три жертвы стали первыми за его второй срок, поскольку в январе убийство венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и в июне бомбардировка иранских ядерных объектов прошли без единой жертвы со стороны США.

"Мы справились достаточно хорошо. Но это были замечательные люди с выдающимися достижениями, выдающиеся", - отметил Трамп.

Как отмечает издание, президент США остался открытым для дальнейших переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они "скоро".

"Не знаю. Они хотят, они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой", - добавил глава Белого дома.

Ситуация в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп в соцсети написал об уничтожении девяти иранских военных кораблей. По словам Трампа, некоторые из них "достаточно большие и важные". По словам президента США, другие иранские военные корабли еще преследуют и скоро они "будут плавать на дне моря". Глава Белого дома добавил, что США уничтожили штаб ВМС Ирана и добавил, что "с их флотом все очень хорошо".

Также мы писали, что заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью CNN заявил, что глава Белого дома пересек "очень опасную красную линию", убив верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Хатибзаде отметил, что многие шиитские последователи по всему миру отреагируют на это убийство. Он добавил, что у них нет другого выбора, как ответить на это. Заместитель МИД Ирана подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не должен был начинать эту войну с самого начала.

