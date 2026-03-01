Нефть 'застряла' в море: сотни танкеров замерли у берегов Ирана, - Reuters

Офицеры предупреждают моряков готовиться к тому, что военных кораблей в море станет значительно больше.

После атак США и Израиля в Персидском заливе начался настоящий транспортный хаос. По меньшей мере 150 огромных танкеров с нефтью и газом просто остановились посреди моря, не решаясь плыть дальше через зону боевых действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свежие данные сервиса MarineTraffic.

Эксперты платформы рассказывают, что большинство судов сейчас "прячутся" в безопасных зонах у берегов Кувейта и Эмиратов. По словам аналитиков, корабли скапливаются целыми группами, пытаясь держаться подальше от опасных территориальных вод, где ситуация наиболее напряженная.

Эти танкеры везут топливо от крупнейших добытчиков мира – Саудовской Аравии, Ирака и Катара. Еще около 100 судов застряли с другой стороны пролива, ожидая хоть каких-то хороших новостей о безопасности маршрута, отмечают авторы материала.

Источники среди торговцев нефтью и крупных компаний признаются, что они были вынуждены полностью остановить перевозки через Ормузский пролив. Как говорят сами бизнесмены, после того, как Иран пригрозил перекрыть воду, рисковать миллиардными грузами и жизнями экипажей никто не хочет.

Военные из центра морской информации под руководством ВМС США в своей официальной записке успокаивают, что формально пролив еще не закрыли. Однако офицеры честно предупреждают о трудностях.

"Морякам следует ожидать увеличенного присутствия военно-морских сил, усиленных мер безопасности, возможных вызовов по высокочастотной радиосвязи, скопления судов у районов якорной стоянки за пределами пролива и нестабильности на рынке страхования", – заявили в Центре.

Последствия атаки на Иран

Ранее УНИАН писал, что авиасообщение по всему миру подверглось серьезным нарушениям из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и атаки на Иран. Тысячи рейсов были отменены, а крупнейшие авиационные хабы в Дубае и Дохе временно прекратили работу, заблокировав десятки тысяч пассажиров. Ведущие международные авиаперевозчики вынуждены обходить закрытое воздушное пространство региона, что вызвало настоящий хаос в глобальной транспортной системе. Эксперты прогнозируют, что последствия этих сбоев будут ощущаться еще несколько дней из-за нарушения графиков работы экипажей и дислокации самолетов.

Также мы писали, что атаки со стороны Ирана фактически парализовали Дубай, превратив мировой туристический центр в опустевший "город-призрак". Из-за закрытого неба и массовых отмен рейсов тысячи пассажиров оказались в ловушке, а местные жители вынуждены укрываться в подземных паркингах. Пустые магистрали и очереди в магазинах напоминают времена жесткого карантина, пока школы срочно переходят на онлайн-обучение.

