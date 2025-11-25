Пострадали дома в Днепровском и Печерском районах.

Сегодня ночью Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты. В результате удара есть жертвы и разрушения. Также утром совершена еще одна атака - с применением "Кинжалов" и "Искандеров".

Обновлено 7.35. По данным КМВА, в результате утренних обстрелов по меньшей мере двое киевлян пострадали в Святошинском районе.

Также есть повреждения в Дарницком районе.

Видео дня

Обновлено 7.25. Утром россияне снова атаковали столицу, Воздушные силы сообщали, что на Киев летели "Кинжалы" и "Искандеры".

Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.

Обновлено 6.45. По данным ГСЧС Киева, 2 человека погибли, 6 пострадали.

"Днепровский район - в результате попадания в 9-этажный дом 2 человека погибли, 5 пострадали, 17 человек спасены, среди них 3 детей", - сообщают спасатели.

По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве в результате ночной атаки: 1 человек погиб, 7 пострадали.

Также 18 человек спасены из них 3 - дети.

Также спасатели рассказали о повреждениях в столице. В частности, в Печерском районе зафиксировано попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Как следствие - возникло разрушение на уровне 4, 5 и 7 этажей.

Сейчас пожар на 5 этаже ликвидировали, продолжается разбор конструкций.

В Днепровском районе также было попадание в жилой дом - 9-этажку, зафиксированы разрушения и пожар на 6-7 этажах.

"Существовала угроза распространения огня. В результате 1 человек погиб, 5 пострадавших, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожар локализован. Продолжается ликвидация и поиск возможных пострадавших", - отмечают спасатели.

Также есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 кв. м и разрушения на площади 400 кв. м.

Под атакой была и Киевская область

Враг нанес удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.

В частности, Белой Церкви в результате вражеской атаки повреждения получил 4-этажный жилой дом.

Спасатели эвакуировали 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жители использовали как укрытие.

Еще четыре дома разрушены полностью.

Также сообщается, что в результате атаки пострадал 14-летний ребенок.

Последние атаки РФ по Украине

19 ноября Россия нанесла по Тернополю массированный комбинированный удар. Из-за вражеского обстрела были повреждены жилые многоэтажки, а также производственные и складские сооружения. Возникли масштабные пожары. Одна из многоэтажек была разрушена с 3-го по 9-й этажи.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации.

В результате атаки погибли более 30 человек, почти сотня пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: