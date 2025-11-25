В пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки.

В ночь с 24 на 25 ноября армия Российской Федерации атаковала объекты энергетики в городе Киеве и пяти областях. Без света остались более 100 тысяч потребителей, сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что кроме столицы под ударами вражеских дронов и ракет была энергоинфраструктура в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

"В результате атаки на утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи в Днепропетровской, и более 8 тысяч в Харьковской", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения.

Как уточнили в "Укрэнерго", после того, как экстренные отключения будут отменены, пострадавшие регионы вернутся к почасовым графикам отключений света, но они будут жестче тех, что анонсировались ранее.

"Ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений. В остальных областях - будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2,5 очередей", - отметили диспетчеры энергосистемы.

В "Укрэнерго" также напомнили, что в течение дня ситуация со светом может меняться, и призвали следить за официальными сообщениями на сайтах соответствующих облэнерго.

25 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты. В результате удара есть жертвы и разрушения. В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 14 пострадавших в результате атаки РФ.

Из-за последствий систематических вражеских атак энергетики вынуждены балансировать энергосистему, вводя почасовые отключения света.

