Графики на 9 апреля: когда в четверг будут отключать свет в Украине

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетики.

В четверг, 9 апреля, во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", с 07:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. А с 07:00 до 23:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, и украинцам следует следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

В среду, 8 апреля, во всех регионах Украины графики почасовых отключений для всех категорий потребителей должны были применяться с 11 до 13 часов. Однако днем "Укрэнерго" ввело дополнительные ограничения – графики отключений света с 19:00 до 22:00. Энергетики объяснили, что вынуждены отключать свет украинцам из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими обстрелами со стороны РФ.

Большая часть Киева в следующем отопительном сезоне может остаться без отопления, заявил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов. Он отметил, что в результате систематических ударов РФ Дарницкая ТЭЦ была уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 – на 80%, и добавил, что ничто не помешает России повторить удары по столичным ТЭЦ.

