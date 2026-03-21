Украина рискует не успеть отремонтировать энергооборудование до зимы из-за Европы

До начала зимы Украина может не успеть получить от Европы оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими ударами.

Об этом сказал нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live. По его словам, "Укрэнерго" испытывает острую нехватку запчастей, что может помешать ей провести надлежащий ремонт.

Нардеп отметил, что фонд Energy Community, через который европейцы финансируют поставки, работает по закрытой схеме: выбранные компании закупают оборудование только на европейских заводах. При этом производители в Европе просто не могут ускорить производство нужных Украине запчастей.

"Есть вероятность, что до зимы мы не сможем получить все необходимое оборудование именно от европейских доноров", – предупредил нардеп.

При этом он отметил, что китайские заводы способны изготовить и доставить в Украину трансформаторы и другое оборудование в максимально сжатые сроки. Хотя здесь присутствует политическая токсичность такого решения.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась.

До этого гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозировал улучшение ситуации со светом в апреле после завершения отопительного сезона и за счет активной генерации от гидро- и солнечных электростанций.

18 марта для бытовых потребителей в Киеве начали действовать графики отключений света.

