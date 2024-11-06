Значительное количество компаний группы ЭКО ОПТИМА отца действующего председателя Львовской ОВА Максима Козицкого - Зиновия Козицкого, работают через кипрские оффшоры, используют налоговую оптимизацию, кредитуются государственными "Укрэксимбанком" и "Укргазбанком", причем поручителем по одному из кредитов выступает лично Максим Козицкий.

Об этом в своем блоге на сайте "Деловая столица" пишет экс-глава ГП "Полтаванефтегазгеология", председатель общественного союза "Последний бастион" Геннадий Сикалов.

Он отмечает, что компании группы "ЭКО ОПТИМА" Зиновия Козицкого, которые управляют рядом ветровых и солнечных электростанций во Львовской области, входят в многослойную структуру кипрских оффшорных компаний, которыми владеет Зиновий Козицкий.

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"Значимая часть всех активов Козицких в сфере "зеленой энергетики" структурирована на основе сети кипрских оффшорных компаний. Ключевой оффшорной компанией в этой структуре является кипрская ZMS ENERGEE LIMITED, которая является владельцем других кипрских оффшоров IVENA, DERAVEST, POLIVEST, ZMS HOLDING", - пишет активист, приводя скрин-копии отчетности соответствующих кипрских компаний.

По его мнению, двухуровневая структура кипрского сегмента "зеленого" бизнеса Козицких свидетельствует, что основной целью построения такой структуры является не защита активов, а налоговая оптимизация.

"Согласно финансовым отчетам оффшорной компании IVENA LIMITED, до 2019 года эта компания выполняла функцию "финансового хаба" для бизнеса Козицких: на ее счета поступали платежи от украинских ООО, и с них же осуществлялись платежи на другие кипрские компании Козицких и предоставлялись "займы" их украинским ООО. Так с балансов предприятий выводились из-под налогообложения "избыточные" доходы, за счет которых через кипрские счета финансировались другие проекты Козицких в Украине, которые в последующие годы "возвращали" займы из своих доходов кипрской IVENA LIMITED, уменьшая прибыль, с которой следует уплатить налоги в Украине", - объясняет автор.

По его словам, за 2020-2022 годы только через IVENA LIMITED "прошло" не менее 20 млн евро. Кроме того, оффшорная компания IVENA LIMITED в 2018-2022 годах выступала поручителем и гарантом по кредитам компаний Козицких в "Укрэксимбанке и "Укргазбанке" на общую сумму не менее 57 млн евро. Причем поручителем по одному из кредитов в "Укргазбанке" выступал действующий председатель Львовской ОГА. В свою очередь в финансовом отчете кипрской компании Deravest Limited председатель Львовской ОВА Максим Козицкий остается связанным лицом, оффшор имеет перед ним финансовые обязательства, упоминания о которых отсутствуют в декларации чиновника.

По мнению Сикалова, оффшорная структура энергетического бизнеса позволила его владельцам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов гривен, а причастность к схеме действующего чиновника содержит признаки конфликта интересов и коррупции.

"Значимая часть прибыли от деятельности украинских ООО перечисляется на счета кипрских компаний, в то время как в государственный бюджет Украины налог на прибыль не уплачивается. По данным актуальной финансовой отчетности кипрских компаний Козицких и аналогичных отчетов за предыдущие годы, Максим Козицкий является связанным лицом, что означает его возможность влиять на существенные решения этих компаний и вовлеченность в управление. Согласно законодательству, действующие должностные лица не могут быть задействованы в управлении активами", - заключает Геннадий Сикалов.