4 привычки в отношениях, которые только кажутся вам нормальными

Многие вырастают с мечтой найти свою родственную душу и построить отношения, которые будут легкими и гармоничными.

И если в молодости естественно перенимать привычки в отношениях, которые на первый взгляд кажутся любовными или безопасными, со временем некоторые из этих паттернов могут создавать дистанцию вместо близости, пишет Your Tango. Вот четыре привычки в отношениях, которые могут навредить вам в будущем:

1. Считать, что партнер оправдает все ваши ожидания

Когда любимый человек не оправдывает ваших надежд, это может привести к конфликтам, поэтому важно начать с себя и обратить внимание на потребности и поведение партнера. Коучи Орна и Мэттью Уолтерс советуют сосредоточиться на том, чтобы делиться своими чувствами, не оценивая действия партнера. Они уверяют, что это поможет вам создать настоящую близость в отношениях.

2. Отдаляться вместо того, чтобы открыто делиться своей жизнью

В современном мире социальные сети часто заменяют прямое общение, и людям легче рассказывать о новостях в X, чем звонить своему партнеру. Жизненный коуч Энн Папайоти объясняет, что ценность коммуникации и быстрое обсуждение собственных чувств и потребностей эмоционально укрепляет доверие и только способствует стабильности отношений.

3. Предполагать, что отношения будут развиваться сами по себе

Гармоничные отношения требуют, чтобы оба партнера развивались вместе. Если один стремится к личностному росту, а другой только мечтает и не работает над собой, это может привести только к отчуждению.

4. Игнорировать маленькие проблемы с доверием

Потеря доверия снижает чувство надежности и безопасности, а также заставляет партнера становиться подозрительным, вызывать у вас чувство вины или даже пытаться ограничивать свободу. Доктор философии Рут Шимель советует четко определить для себя, кто вы, чего хотите и как строите отношения с важными для вас людьми.

