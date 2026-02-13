Православный праздник сегодня в народном календаре называют Кирилл-весноуказчик.

14 февраля в новом церковном календаре - день памяти равноапостольного Кирилла, просветителя славян и создателя первой славянской азбуки, которую он разработал вместе со своим братом Мефодием. В этот же день в православных храмах проходит первая Вселенская родительская суббота (Мясопустная). Рассказываем, какие обычаи и приметы связаны с этим днем, а также какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

14 февраля по новому календарю православная церковь чтит память равноапостольного Кирилла, одного из создателей славянской азбуки (согласно старому календарю день его памяти будет 27 февраля).

В миру святого звали Константином, а родился он в византийском городе Солуни (современные Фессалоники, Греция). Константин рано остался без отца, воспитывали его при дворе высокопоставленного чиновника Феоктиста, поэтому он получил блестящее образование.

С юности Константин решил выбрать путь служения Богу и пошел хранителем библиотеки при соборе Святой Софии в Константинополе. Затем преподавал философию в университете, а по поручению императора не раз ездил с миссионерскими поездками и проповедями. Позже он вместе с братом Мефодием поселились на горе Олимп, там занялись научными трудами и начали работу над созданием славянской азбуки.

В 862 году братьев, по просьбе князя Ростислава, направили в Моравию, чтобы там проповедовать веру на понятном языке тамошнему народу. Для этого Кирилл и Мефодий разработали азбуку и перевели с греческого Евангелие, Псалтирь и другие богослужебные книги, а также обучили священнослужителей.

Позже братья отправились в Рим - хотели отстоять право совершать богослужения на славянском языке. И, несмотря на сопротивление сторонников "трех языков" - еврейского, греческого и латинского, з папа Адриан II поддержал Кирилла и Мефодия и утвердил славянское богослужение.

Но в Риме Кирилл тяжело заболел, принял монашество - с именем Кирилл - и вскоре умер. Похоронен он был в базилике Святого Климента.

***

В этот день по новому стилю также почитают:

преподобного Авксентия;

преподобного Исакия, затворника Киево-Печерского;

преподобного Марона, пустынника Сирийского;

святителя Авраамия, епископа Карийского.

14 февраля в православной Церкви совершается первая Вселенская родительская субботав 2026 году. Ее называют Вселенской, так как в этот день вспоминают всех христиан, от века почивших. Второе название субботы - Мясопустная, так как она предшествует Мясопустной неделе (воскресенью), и это последний день, когда можно есть мясо. Затем идет Неделя Сырная и начинается Великий пост.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому стилю 14 февраля вспоминают святого мученика Трифона Апамейского, одного из ранних христианских святых, а также отмечают предпразднство Сретения Господня - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в староцерковном календаре и об особенностях этого дня.

Традиции 14 февраля и что сегодня нельзя делать

Перед образом святого Кирилла молятся о помощи в учебе, просят даровать детям успехи в науке, защиту и здоровье. К святому обращаются как ученики, так и учителя, которые ищут поддержки перед экзаменами, лекциями и публичными выступлениями. Считается, что Кирилл покровительствует всему, что связано с письмом, словом и просвещением.

В родительскую субботу принято молиться за всех ушедших близких, а также и за всех "от века почивших" христиан. Верующие идут в храмы, подают записки за упокой и милостыню. Эта Вселенская родительская суббота - первая из двух в церковном году.

В народе день носит название Кирилл-весноуказчик - по этому дню судят о весне и лете. В старину одним из главных занятий дня было утаптывание снега на грядках, чтобы он дольше не таял и весной напитал влагой землю.

Одна из традиций дня - приготовление горячего сбитня, напитка из меда, патоки, трав и пряностей. День считается благоприятным для покупок.

В церковный праздник 14 февраля, как и в любой другой день, следует избегать ссор, обид, не приветствуются отказ в помощи, жестокость к людям и животным. Недопустимы лень, ложь, жадность, зависть и отчаяние.

По народным поверьям на Кирилла-весноуказчика существуют свои запреты: в этот день не советуют пересаживать растения - будут болеть и могут погибнуть, и лечить зубы - пользы не будет. Следует особенно следить за словами, чтобы не сказать лишнего и не обидеть кого-либо.

Приметы 14 февраля - какими будут весна и лето

По приметам этого дня судят, как скоро уйдут морозы и наступит долгожданное потепление:

если день солнечный - впереди еще будут морозы;

сильный мороз в этот день - лето будет жарким и засушливым;

ясный погожий день - весна окажется холодной и "мокрой".

поля плотно укрыты снегом - будет урожайный год.

Говорят, что птицы первыми чувствуют перемены, если они громко и весело щебечут - это к скорой оттепели, а если молчат - морозы задержатся. Также считается, что какая погода в этот день - таким будет и август.

