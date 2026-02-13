Украинские тепличные огурцы начали массово поступать в продажу: что происходит с ценами

Разница в цене достигает 20 гривень.

Тепличные огурцы нового оборота начали на этой неделе продавать ряд украинских комбинатов. Хотя продукция уже массово поступает в продажу, ее все равно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что украинские тепличные огурцы стоят дороже, чем завезенные из Турции. Так, украинские овощи отпускают по 140-180 грн/кг. При этом турецкими огурцами торгуют в диапазоне 130-160 грн/кг.

Такую разницу в ценах объясняют лучшим качеством украинской продукции, ограниченным предложением, а также более высокими затратами на выращивание отечественных овощей.

В целом стоимость местных тепличных огурцов сейчас на 14% меньше, чем год назад. Однако более существенного снижения цен следует ожидать только через 1,5-2 месяца. Тогда на рынке будет достаточное предложение огурцов как из стационарных комбинатов, так и из пленочных теплиц.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Украинский огурец с 10% скидкой в Сильпо стоит 226,7 грн/кг.

В Novus продают турецкие огурцы по цене 184 гривни за килограмм.

В АТБ турецкие огурцы отпускают по 199,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине – последние новости

На прошлой неделе цены в Украине выросли на свеклу, пекинскую капусту и оба вида перца – острый и сладкий. Что касается огурцов, то их стоимость выросла как минимум на 20 гривень.

В целом овощи борщевого набора, такие как свекла, из-за нехватки в Украине мощностей для хранения будут периодически дорожать на одну-две гривны до поступления нового урожая.

