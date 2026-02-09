Израиль предупредил Трампа о готовности атаковать Иран без союзников, - JP

Иерусалим считает иранскую программу баллистических ракет экзистенциальной угрозой и заявляет о готовности действовать без участия США.

Израиль проинформировал Соединенные Штаты о готовности действовать в одностороннем порядке, если Иран пересечет установленную "красную линию" в отношении развития баллистических ракет. В Иерусалиме считают иранскую ракетную программу экзистенциальной угрозой для своей безопасности, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильских службах безопасности.

По данным источников, израильские оборонные чиновники в течение последних недель провели серию закрытых консультаций на высоком уровне с американскими коллегами, в ходе которых озвучили намерения уничтожить ракетный потенциал и производственную инфраструктуру Ирана в случае необходимости.

Один из источников говорит:

"Мы сказали американцам, что нанесем удар самостоятельно, если Иран пересечет красную линию, которую мы установили в отношении баллистических ракет".

По его словам, пока Иран еще не достиг этого порога, однако Израиль внимательно отслеживает развитие событий.

Официальные лица подчеркнули, что Израиль не намерен ограничивать свою свободу действий и не допустит восстановления стратегических систем вооружения Ирана в масштабах, которые могут поставить под угрозу само существование государства.

Один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства назвал текущую ситуацию "исторической возможностью" нанести значительный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и нейтрализовать активные угрозы не только для Израиля, но и для соседних стран. По его словам, во время переговоров с США были также представлены планы ударов по дополнительным объектам, связанным с ракетной программой Тегерана.

В то же время израильские чиновники выразили обеспокоенность по поводу возможного подхода президента США Дональда Трампа к этой проблеме. В частности, они опасаются, что Вашингтон может ограничиться точечными ударами по модели недавних операций США против хуситов в Йемене.

"Есть опасения, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями, как и в случае с хуситами", – заявил один из военных чиновников, подчеркнув, что частичные меры не устранят ключевую угрозу.

Ожидается, что во время предстоящего визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты его будет сопровождать новый командующий Воздушными силами Армии обороны Израиля бригадный генерал Омер Тишлер.

Тишлер будет представлять начальника Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира, поскольку в настоящее время в Вашингтоне отсутствует израильский военный атташе после решения министра обороны Израиля не утверждать кандидатуру на эту должность.

Напряженность вокруг Ирана

В конце января США сосредоточили вокруг Ирана мощную военную группировку, готовую к удару, как только будет отдан приказ. В Белом доме рассматриваются различные варианты, включая удары по объектам ядерной программы, арсеналам баллистических ракет или продолжение психологического давления на иранские власти для достижения уступок в отношении иранской ядерной программы.

Несколько дней назад Пентагон сообщил, что американские военные сбили иранский "Шахед" в Аравийском море, когда тот опасно приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln. За этим, казалось бы, незначительным эпизодом стоит большая психологическая игра, которую начал Иран.

